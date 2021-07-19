В результате пожара в Уджаре сгорели два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром на улице Мамеда Амина Расулзаде.

Сильный пожар произошел в пристройке общей площадью 145 кв. м, прилегающей к дому жителя района Айдыну Ахад оглу Ахадову 1957 года рождения. Во время пожара сгорели легковой автомобиль марки "Mercedes", а также автомобиль "Hyundai", принадлежащий сыну хозяина дома Замигу Ахадзаде 1991 года рождения.

На место происшествия были привлечены три пожарных расчета. Пожар был потушен, прилегающие строения, включая дом, были защищены от огня.

Факт расследуется.