Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 55 286 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 17 785, вторую - 37 501.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 516 987.

При этом первую дозу вакцины получили 2 634 015, вторую - 1 882 972 человекa.