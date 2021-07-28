Этим лицам разрешили въезд в Азербайджан воздушным транспортом

Кабинет министров внес изменения в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Как сообщает Day.Az, согласно изменениям, въезд в Азербайджанскую Республику будет разрешен следующим лицам:

Гражданам Азербайджанской Республики, а также владельцам дипломатических паспортов, руководителям, сотрудникам дипломатических представительств и консульств иностранных государств в Азербайджанской Республике и членам их семей, иностранцам и лицам без гражданства, имеющим разрешение на работу в Азербайджанской Республике, иностранцам и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, и членам их семей (супруг, супруга, родители, дети до 18 лет, дети с ограниченными возможностями), на основании соответствующих документов и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета; в отношении иностранцев и лиц без гражданства, ближайший родственник которых является гражданином Азербайджанской Республики (один из родителей, сестра, брат, муж, жена или ребенок, дедушка, бабушка и внук), а также членов их семей (муж, жена, родители, дети) - на основании документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета.