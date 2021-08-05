В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Кюрдамир-Зардаб, проходящем через село Шушун. Водитель автомобиля Mercedes, 28-летний Алигасанов Рахиб Йылдырым оглу потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в остановку.

Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.