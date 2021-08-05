https://news.day.az/society/1367434.html В Кюрдамире Mercedes врезался в остановку, есть пострадавший
В Кюрдамире Mercedes врезался в остановку, есть пострадавший
В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Кюрдамир-Зардаб, проходящем через село Шушун. Водитель автомобиля Mercedes, 28-летний Алигасанов Рахиб Йылдырым оглу потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в остановку.
Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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