Задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег из арендованного дома

В райотдел полиции Товуза обратился местный житель в связи с кражей из его дома наличных денег.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники РОП подтвердили факт хищения 2 550 манатов.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления квартиранта Фариза Искендерова.

На допросе он признался, что украл деньги, когда хозяйка ушла на свадьбу - об их наличии Ф.Искендеров знал заранее.

Расследование по данному факту продолжается.