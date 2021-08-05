https://news.day.az/society/1367560.html Задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег из арендованного дома - ФОТО
Задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег из арендованного дома - ФОТО
В райотдел полиции Товуза обратился местный житель в связи с кражей из его дома наличных денег.
Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники РОП подтвердили факт хищения 2 550 манатов.
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления квартиранта Фариза Искендерова.
На допросе он признался, что украл деньги, когда хозяйка ушла на свадьбу - об их наличии Ф.Искендеров знал заранее.
Расследование по данному факту продолжается.
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