В Баку мужчина разбил дверь поликлиники, пытаясь попасть на вакцинацию

С 1 сентября в Азербайджане начали действовать усиленные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В частности, во всех заведениях общественного питания перестанут пускать людей без справки о прохождении хотя бы одного этапа вакцинации.

В связи с этим жители Баку массово направились в пункты вакцинации, в результате чего там образовались большие очереди. Сложившийся ажиотаж порой, к сожалению, не обходится без инцидентов.

Как сообщает Day.Az, в поликлинике №7 в поселке Ахмедлы один из ожидающих прививку граждан разбил стеклянную дверь в медицинском учреждении.

Затем он начал переговариваться с возмущенным персоналом поликлиники и прошел через разбитый проем внутрь. Спустя несколько мгновений он открыл двери остальным ожидавшим, которые толпой направились к кабинету вакцинации. Там собравшиеся начали громко кричать и требовать, чтобы врачи сделали им прививку от COVID-19.