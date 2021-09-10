3 случая, когда вам могут отказать в выдаче сертификата о противопоказании вакцины

В Азербайджане гражданин получает отказ в выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации от коронавируса в трех случаях.

Об этом сказала член Специальной комиссии Севиндж Мамедова, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, большинство обращений в поликлиники в связи с противопоказаниями к вакцинации на сегодняшний день связано с иммунными, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием и эпилепсией.

"Гражданин получает отказ в выдаче документа о противопоказании в трех случаях. Вначале комиссия проверяет документы согласно поставленному диагнозу. Если это неконтролируемая эпилепсия и у пациента, несмотря на прием лекарств, бывают судороги, то в таком случае диагноз может поставить только невролог на основании электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Но если у кого-то приступа нет, то есть болезнь находится в стадии ремиссии, то, конечно, у нас, как и во всем мире, им можно ввести вакцину Sinovac", - сказала Мамедова.

По ее словам, во втором случае отказ дается при отсутствии экспертного заключения. "К примеру, пациенты предоставляют справку терапевта об обследовании и лечении. Однако при онкологических и аллергических заболеваниях требуется экспертное заключение аллерголога, онколога и других специалистов. Если на момент обращения состояние онкобольного стабильное, нет метастазов лимфатических узлах и других органах, то им вакцинация не противопоказана.

Однако есть пациенты, которые получают химиотерапию. В инструкциях производителя вакцины говорится, что онкобольные, получающие иммуносупрессивную химиотерапию, должны прекратить эту процедуру на период двух - четырех недель. За это время им следует пройти вакцинацию, а затем продолжить иммуносупрессивную химиотерапию. В этом случае им выдается документ о временном противопоказании, то есть в нем указано, что после окончания иммуносупрессивной химиотерапии пациенту можно сделать прививку", - сказала Мамедова.

"В третьем случае отказ связан с отсутствием документа, подтверждающего беременность. То есть женщина всего лишь прошла ультразвуковое исследование (УЗИ) в частных клиниках. В этом случае наш ответ будет отрицательным ввиду неполного комплекта необходимых документов о беременности. Поэтому женщины должны предоставить другие подтверждающие документы", - сказала она.