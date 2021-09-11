В Азербайджане началась онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи на базе девятилетнего образования, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобразования.

Регистрацию необходимо пройти на www.portal.edu.az в разделе "Регистрация в вузы и колледжи".

Процесс регистрации завершится 22 сентября в 23:59.

Отсутствие регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления.