https://news.day.az/society/1378883.html В Азербайджане началась онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи
В Азербайджане началась онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи
В Азербайджане началась онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи на базе девятилетнего образования, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобразования.
Регистрацию необходимо пройти на www.portal.edu.az в разделе "Регистрация в вузы и колледжи".
Процесс регистрации завершится 22 сентября в 23:59.
Отсутствие регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления.
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