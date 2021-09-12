https://news.day.az/society/1379131.html В Шуше и Агдаме построят школы
В Шуше и Агдаме построят школы
Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения в связи со строительством школ на освобожденных территориях.
"В скором времени, возможно в ближайшие месяцы, мы можем стать свидетелями великолепных мероприятий по открытию школ в Шуше и Агдаме. Отрадно, что сегодня мы говорим о планах строительства школ в Шуше и Агдаме", - сказал он.
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