В Шуше и Агдаме построят школы

Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения в связи со строительством школ на освобожденных территориях.

"В скором времени, возможно в ближайшие месяцы, мы можем стать свидетелями великолепных мероприятий по открытию школ в Шуше и Агдаме. Отрадно, что сегодня мы говорим о планах строительства школ в Шуше и Агдаме", - сказал он.