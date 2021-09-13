В Баку задержаны 12 наркоторговцев

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции, в различных населенных пунктах района задержаны еще 12 наркоторговцев.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, у них были обнаружены и изъяты около 4 кг наркотиков и психотропных веществ, 1 автомат Калашникова, 5 патронов и магазин к нему.

В ходе операции были задержаны Рамиль Ахмедов, Васиф Исмаилов, Джаббар Гуммметов, Гусейн Сулейманов, Ильгар Алиев, Видаят Бедиров, Шахлар Бедирханов, Ровшан Фаталиев, Фарид Мустафаев, Джамиля Гурбанова, Рахиль Аббасов и Хагани Ахундов.

По фактам в Сабунчинском РУП начато расследование. Задержанные привлечены к следствию.