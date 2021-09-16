Ханде Харманджи сказала, как избежать повторных ограничений

"В Азербайджане в последнее время снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Несмотря на то, что наблюдаются высокие показатели инфицирования, статистика снизилась до 2000. Это очень радует".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ отметила, что в Азербайджане наблюдается снижение числа случаев инфицирования потому, что требования пандемии выполняются достаточно хорошо, и сказала, что это нужно продолжать.

"Гигиена рук, социальная дистанция, использование масок и вакцинация -это то, что мы должны делать, чтобы пережить пандемию. То есть следовать требованиям, чтобы не больше не было ограничений. Это антикарантинные меры. Только так мы вернемся к нормальной жизни".