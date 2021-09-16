В школах Баку отменят традиционные журналы

В прошлом учебном году в Баку в 94 школах были внедрены электронные журналы. В новом учебном году в 215 школах Баку будут использоваться электронные журналы и электронные дневники.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе тренинга на тему "Медиа и образовательный диалог" сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, в некоторых школах традиционные журналы будут отменены, в каких-то параллельно временно будут использоваться как электронные, так и традиционные журналы.

Начальник управления также отметила, что в бакинских школах наблюдается плотность учащихся:

"Это в основном связано с демографией. Более высокая плотность учащихся отмечается в Гарадагском, Хазарском, Пираллахинском и Сабунчинском районах Баку. Чтобы решить проблему плотности, мы проводим занятия по сменам".