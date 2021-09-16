Милли Меджлис обсудит новый законопроект о молодежи

В Милли Меджлисе будет вынесен на обсуждение новый законопроект "О молодежной политике".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, законопроект включен в план работы парламентского Комитета по молодежи и спорту на осеннюю сессию 2021 года.

Отметим, что действующий в настоящее время закон "О молодежной политике" был принят в 2002 году.