https://news.day.az/society/1380861.html Милли Меджлис обсудит новый законопроект о молодежи
Милли Меджлис обсудит новый законопроект о молодежи
В Милли Меджлисе будет вынесен на обсуждение новый законопроект "О молодежной политике".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, законопроект включен в план работы парламентского Комитета по молодежи и спорту на осеннюю сессию 2021 года.
Отметим, что действующий в настоящее время закон "О молодежной политике" был принят в 2002 году.
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