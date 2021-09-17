В Хазарском районе продолжаются масштабные работы по ремонту дорог

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по продолжению работ, связанных с реконструкцией автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку" Государственное агентство автомобильных дорог продолжает реализацию комплексных мер.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве, в рамках работ в поселках Бина, Бузовна и Гала Хазарского района ведутся ремонтно-строительные работы на дорогах общей протяженностью 16,3 километра, включая пять улиц и переулок общей протяженностью 7,6 км в поселке Бина, 1,2-километровую улицу в поселке Бузовна и три дороги общей протяженностью 7,5 километра в поселке Гала.

В поселке Бина большая часть работы, предусмотренной в "Инвестиционной программе", уже выполнена. Так, завершен ремонт на улицах Насими и Низами Аббасов общей протяженностью семь километров, а также в массиве "Боллуг", на улицах Джафара Джаббарлы и Буниятзаде. В настоящее время продолжается ремонт дороги протяженностью 600 метров, ведущей к "Старой ярмарке".

В поселке Бузовна ремонтные работы ведутся на улице Хазар. Общая протяженность участка составляет 1200 метров, а ширина - порядка шести метров. Работы по ремонту трех дорог общей протяженностью 7,5 километра в поселке Гала близятся к завершению.

На очередном этапе предусматривается проведение реконструкционных работ и на других улицах и дорогах Хазарского района, нуждающихся в ремонте.

В агентстве добавили, что в соответствии с распоряжениями и поручениями Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в 2019-2020 годах осуществило работы по укладке асфальтобетонного покрытия на улицах и дорогах Хазарского района общей протяженностью свыше 100 километров.