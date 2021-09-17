TƏBİB предоставлены новые полномочия

Изменились правила регистрации рождения ребенка.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым "Правилах государственной регистрации актов гражданского состояния".

Согласно изменению, медицинское учреждение, находящееся в подчинении TƏBİB, сведения о рождении ребенка (дата рождения и пол ребенка, имя и фамилия матери, имя отца, место проживания, номер удостоверения личности и дата выдачи) незамедлительно отправляет Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, а иное медучреждение - Министерству здравоохранения. Минздрав и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию данные сведения отправляют в информационную систему Министерства юстиции и оттуда в автоматизированном режиме в отдел регистрации по месту жительства матери ребенка.