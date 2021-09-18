Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 61 657 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 226, вторую - 44 431.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 925 249.

При этом первую дозу вакцины получили 4 605 958, вторую - 3 319 291 человек.