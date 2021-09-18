https://news.day.az/society/1381432.html Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане? - ФОТО
Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 61 657 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 226, вторую - 44 431.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 925 249.
При этом первую дозу вакцины получили 4 605 958, вторую - 3 319 291 человек.
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