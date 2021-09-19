В Азербайджане из-за пандемии сократилась вакцинация против других болезней

Во всем мире, в том числе в Азербайджане, из-за пандемии коронавируса сократилась вакцинация и иммунизация против других болезней.

Об этом сказал Trend специалист Министерства здравоохранения Эркин Рагимов, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время это глобальная проблема: "Сейчас все страны пытаются разными способами просвещения направить людей, чтобы те своевременно получали рутинные вакцины. В нашей стране ситуация аналогичная. Уменьшилась вакцинация против других болезней, и это само по себе представляет опасность. Необходимо объяснить людям, что они должны проходить плановую вакцинацию вовремя".