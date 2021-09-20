https://news.day.az/society/1381899.html В Азербайджане для нового учебного года отпечатали более 7 млн учебников
В Азербайджане для нового учебного года отпечатали более 7 млн учебников
Обнародовано количество учебников, отпечатанных для использования в общеобразовательных учебных заведениях в 2021-2022 учебном году.
Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией поделился в Facebook министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что в 2021-2022 учебном году для использования в общеобразовательных учебных заведениях отпечатано 7 030 264 учебников 270 наименований.
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