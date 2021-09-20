В Азербайджане для нового учебного года отпечатали более 7 млн учебников

Обнародовано количество учебников, отпечатанных для использования в общеобразовательных учебных заведениях в 2021-2022 учебном году.

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией поделился в Facebook министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в 2021-2022 учебном году для использования в общеобразовательных учебных заведениях отпечатано 7 030 264 учебников 270 наименований.