https://news.day.az/society/1381971.html Назван процент вакцинированных работников образования в Азербайджане
Назван процент вакцинированных работников образования в Азербайджане
Процесс вакцинации работников образования продолжается.
Об этом АПА сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время 86 процентов всех работников образования по всей стране прошли вакцинацию против COVID-19.
90 процентов работников образования, работающих в общеобразовательных учреждениях, участвовали в процессе вакцинации.
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