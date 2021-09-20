Назван процент вакцинированных работников образования в Азербайджане

Процесс вакцинации работников образования продолжается.

Об этом АПА сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время 86 процентов всех работников образования по всей стране прошли вакцинацию против COVID-19.

90 процентов работников образования, работающих в общеобразовательных учреждениях, участвовали в процессе вакцинации.