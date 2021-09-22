Допущены ли в школы невакцинированные учителя?

Есть работники образования, которые еще не прошли вакцинацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева. Она отметила, что не прошедшие вакцинацию учителя не допущены к учебному процессу.

"Руководство школы также несет ответственность за этот вопрос, контролирует и регулирует его. Для участия в учебном процессе необходимо предоставить либо паспорт COVID-19, либо сертификат о противопоказаниях. Если более 80 процентов работников учебного заведения были привиты, то в этом учебном заведении возможна корректировка учебного процесса. Для выполнения всех этих требований во всех 310 школах возобновлено традиционное обучение", - отметила она.