В связи с Днем памяти будет ограничено движение на некоторых улицах и проспектах Баку

В связи с Днем памяти 27 сентября движение всех видов транспорта в целях обеспечения безопасности будет ограничено на некоторых улицах и улицах 26 и 27 сентября .

Об этом Day.Az сообщили в Государственном управлении дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Отмечается, что в связи с мероприятием, посвященным Дню памяти 27 сентября, с 09.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта с круга "Азнефть", проспекта Нефтяников, на улицах К.Сафаралиевой, Ю.Сафарова, У.Гаджибекова, З.Алиевой, Парламентском проспекте, улицах Мехди Гусейна, Теймура Эльчина, Истиглалият в направлении бульвара Аг Шехер.

В ГУДП также отметили, что в связи с мероприятиями, которые пройдут на указанных улицах, 26 сентября с 07:30 до 10:00 утра, а также 27 сентября с 06:30 до 14:00 будет ограничено движение автомобилей.