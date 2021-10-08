Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Бакинскую высшую школу нефти

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи. Выразив удовлетворение встречей с послом в вузе, Э. Гасымов рассказал гостю об успехах БВШН. Отметив, что из 102 президентских стипендиатов этого года 33 являются студентами БВШН, ректор сказал, что это самый высокий показатель за всю историю азербайджанского образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в свою очередь высоко оценил деятельность такого престижного международного вуза как Бакинская высшая школа нефти.

Эльмар Гасымов подчеркнул, что братские страны Азербайджан и Турция имеют обширные связи друг с другом во всех сферах, в том числе в сфере образования. Ректор БВШН выразил свою заинтересованность в налаживании отношений с турецкими университетами.

На встрече были проведены обсуждения по совместной реализации с турецкими университетами программ двойного диплома.

Посол Джахит Багчи отметил, что они готовы поддержать сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти и турецкими университетами.

В ходе встречи также обсуждались вопросы налаживания взаимного сотрудничества, развития отношений на высоком уровне, реализации БВШН и турецкими вузами совместных проектов.