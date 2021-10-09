https://news.day.az/society/1389621.html Первыми посетителями Бакинского зоопарка стали дети шехидов и воспитанники детдомов - ВИДЕО
Первыми посетителями Бакинского зоопарка стали дети шехидов и воспитанники детдомов - ВИДЕО
Седьмого октября состоялось открытие после реконструкции Бакинского зоологического парка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Бакинский зоологический парк был реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.
Сегодня состоялось ознакомление с Бакинским зоопарком после его реконструкции. По инициативе Лейлы Алиевой первыми его посетителями стали дети шехидов и воспитанники детдомов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре