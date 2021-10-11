https://news.day.az/society/1390174.html В Баку при пожаре умер шестилетний ребенок
В Баку при пожаре умер шестилетний ребенок
В Пираллахи произошел пожар в доме площадью 155 кв.м.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Остальная часть дома защищена от огня. Во время пожара были спасены два жителя дома. Затем пожарные обнаружили тело Алескерова Эмиля Элькин оглу (2015 г.р.).
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