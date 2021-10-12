Разрушения, совершенные армянами в азербайджанских городах и селах, в фотографиях

На организованной Национальным музеем истории Азербайджана НАНА фотовыставке, посвященной Отечественной войне, демонстрируются фотоснимки, отображающие разрушения, совершенные армянами в азербайджанских городах и селах, в результате ракетных обстрелов и взрывов снарядов (27 сентября-10 ноября 2020 года).

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в музее.

Кроме того, на фотовыставке музея представлена композиция разрушений, совершенных армянами в Гяндже во время войны.