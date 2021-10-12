Завтра будет дуть сильный ветер

13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, порывами до 20 м/с, 14 октября - северо-западного до 15-20 м/с, порывами до 23 м/с.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,в районах Азербайджана 13-14 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-18 м/с, местами порывы достигнут 20-23 м/с.