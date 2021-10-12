Трагедия в Лянкяране

В Лянкяране в результате удара током погиб 62-летний мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Шилавар Миртаги Гурбан оглу Насиров 1959 года рождения, взобрался на дерево, чтобы собрать грецкие орехи, и по неосторожности коснулся высоковольтного электрического тока.

По факту проводится расследование.