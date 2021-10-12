https://news.day.az/society/1390973.html Трагедия в Лянкяране - погиб мужчина
Трагедия в Лянкяране - погиб мужчина
В Лянкяране в результате удара током погиб 62-летний мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Шилавар Миртаги Гурбан оглу Насиров 1959 года рождения, взобрался на дерево, чтобы собрать грецкие орехи, и по неосторожности коснулся высоковольтного электрического тока.
По факту проводится расследование.
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