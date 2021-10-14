В Гедабеке сотрудник полиции погиб в ДТП

В Гедабеке произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Захмат.

Автомобиль марки Mercedes потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. В результате водитель - Тогрул Асадов, 1995 года рождения, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту проводится расследование. Отмечается, что Асадов являлся сотрудником патрульно-постовой службы Гедабекского районного отдела полиции.