Опубликован момент страшного ДТП в Баку

Распространены кадры тяжелого ДТП, произошедшего утром 13 октября на участке трассы Баку - аэропорт на территории Сураханского района столицы, передает Day.Az.

Грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

По предварительной версии, ДТП произошло в результате того, что водитель грузовика уснул за рулем

В результате погибли пять и пострадали 25 человек.

Представляем вниманию читателей кадры этого ДТП: