https://news.day.az/society/1391502.html Опубликован момент страшного ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Опубликован момент страшного ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Распространены кадры тяжелого ДТП, произошедшего утром 13 октября на участке трассы Баку - аэропорт на территории Сураханского района столицы, передает Day.Az.
Грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.
По предварительной версии, ДТП произошло в результате того, что водитель грузовика уснул за рулем
В результате погибли пять и пострадали 25 человек.
Представляем вниманию читателей кадры этого ДТП:
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