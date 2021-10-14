https://news.day.az/society/1391708.html В Азербайджане около 20 тыс. лиц получили сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19
В Азербайджане около 20 тыс. лиц получили сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19
На сегодня в целом около 20 тысяч лиц получили сертификаты о противопоказании к вакцинации от COVID-19, сообщили Day.Az в четверг в министерстве здравоохранения Азербайджана.
Отметим, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. На 13 октября общее количество примененных доз вакцины по стране составило 9 073 493. При этом первую дозу вакцины получили 4 916 894, вторую - 4 156 599 человек.
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