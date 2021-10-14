Кабинет министров внес изменения в классификацию специальностей

Увеличено число специальностей профессионального образования.

Как передает Day.Az, Кабинет Министров внес соответствующие изменения в "Классификацию специальностей по профессиональному образованию".

Согласно изменениям, создана специальная группа "косметология". В эту группу специальностей входят специальности косметолог, техник, космецевт и массажист.

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