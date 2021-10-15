Названы регионы Азербайджана с самой высокой заболеваемостью туберкулезом.

Как сообщила в ответ на запрос Trend директор НИИ легочных заболеваний Хагигат Гадирова, больше всего случаев туберкулеза фиксируется в Баку и на Абшероне, передает Day.Az.

"Но в 2020 году показатель заболеваемости туберкулезом на каждые 100 тысяч человек был выше в Бардинском, Сиязанском, Хачмазском, Гекчайском, Губинском, Кюрдамирском, Шабранском, Евлахском и других районах", - сказала Гадирова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от туберкулеза умерли 1,5 миллиона человек. В настоящее время во всем мире туберкулезом болеют 4,1 миллиона человек, что на 2,9 миллиона больше, чем в 2019 году. По данным организации, глобальные расходы на борьбу с туберкулезом сократились с 5,8 миллиарда до 5,3 миллиарда долларов.

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана реализовал план мероприятий по борьбе с туберкулезом в 2011-2015 и 2016-2020 годах.