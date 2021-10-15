Азербайджан разрешил гражданам еще 23 стран свободно въезжать в страну

Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О продлении срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" от 26 мая 2021 года № 151, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, гражданам еще 23 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.

Ниже представлен список стран, откуда разрешены полеты в Азербайджан:

- Аргентина;

- Австралия;

- Бразилия;

- Бруней;

- Южная Корея;

- Чили;

- Эквадор;

- Камбоджа;

- Коста-Рика;

- Куба;

- Кувейт;

- Казахстан;

- Мальдивы;

- Мексика;

- Марокко;

- Монголия;

- Черногория;

- Норвегия;

- Оман;

- Панама;

- Сальвадор;

- Уругвай;

- Новая Зеландия.