Азербайджан разрешил гражданам еще 23 стран свободно въезжать в страну - ОФИЦИАЛЬНО
Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О продлении срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" от 26 мая 2021 года № 151, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, гражданам еще 23 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.
Ниже представлен список стран, откуда разрешены полеты в Азербайджан:
- Аргентина;
- Австралия;
- Бразилия;
- Бруней;
- Южная Корея;
- Чили;
- Эквадор;
- Камбоджа;
- Коста-Рика;
- Куба;
- Кувейт;
- Казахстан;
- Мальдивы;
- Мексика;
- Марокко;
- Монголия;
- Черногория;
- Норвегия;
- Оман;
- Панама;
- Сальвадор;
- Уругвай;
- Новая Зеландия.
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