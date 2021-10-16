Конгресс Мексики поздравил азербайджанский народ

По инициативе ряда членов палаты депутатов Мексики принято поздравительное обращение к народу Азербайджана по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве АР в Мексике.

В документе говорится, что Азербайджан в настоящее время сосредотачивает свои усилия на восстановлении освобожденных территорий для обеспечения достойного и безопасного возвращения вынужденно перемещенных лиц в свои дома, а также установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

В завершение выражаются поздравления азербайджанскому народу с 30-летием восстановления независимости, а также соболезнования в связи с погибшими за территориальную целостность страны.