Страшная авария в Азербайджане, погибли 4 человека

В Губинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на участке дороги Губа-Хачмаз, у поселка Зардаби. Автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 90-ZV-745, управляемый жителем села Алексеевка Губинского района Камилем Атабала оглу Аллахвердиевым 1973 года рождения, сошел с дороги и врезался в дерево.

Находившиеся в машине три человека скончались на месте. Не удалось спасти и жизнь одного из двух раненых, доставленных в Губинский лечебно-диагностический центр.

Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.