Генпрокуратура Азербайджана расследует факт смерти детей от отравления грибами в Гахском районе

Началось расследование по факту смерти 2 детей в Гахском районе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, жители села Тасмалы - 47-летний Мубариз Гасымов, его 12-летний сын Мурад и 9-летний родственник Ибрагимхалил Гасымзаде были помещены в Республиканский токсикологический центр в Баку с предварительным диагнозом "отравление грибами. Несмотря на все усилия врачей, оба ребенка скончались.