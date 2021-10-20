https://news.day.az/society/1393937.html Генпрокуратура Азербайджана расследует факт смерти детей от отравления грибами в Гахском районе
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт смерти детей от отравления грибами в Гахском районе
Началось расследование по факту смерти 2 детей в Гахском районе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Согласно информации, жители села Тасмалы - 47-летний Мубариз Гасымов, его 12-летний сын Мурад и 9-летний родственник Ибрагимхалил Гасымзаде были помещены в Республиканский токсикологический центр в Баку с предварительным диагнозом "отравление грибами. Несмотря на все усилия врачей, оба ребенка скончались.
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