Минздрав Азербайджана о возможности приостановки очных занятий в школах

Перевод учащихся школ на дистанционное обучение входит в компетенцию Оперативного штаба при Кабинете министров. Государство не хочет приостанавливать работу школ.

Об этом сказал в среду главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов в ходе прямой трансляции на официальной странице ведомства в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его мнению, будет целесообразнее, если обучение в очной форме продлится как можно дольше.

"Потому что мы видим последствия дистанционного обучения. И сейчас в школах не так много случаев заражения коронавирусом, чтобы принимать тотальные меры. Пока классы, где выявлены случаи инфицирования, переводятся на дистанционное обучение на 14 дней. Это является общемировой практикой", - сказал Эйвазов.