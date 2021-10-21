Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 200 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 484, вторую - 15 716.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 289 672. При этом первую дозу препарата получили 5 007 726, вторую - 4 281 946 человек.