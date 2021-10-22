Странный поступок безответственного водителя на трассе Баку-Шамахы

Безответственность водителя на трассе Баку-Шамахы зафиксировал видеорегистратор, установленный на другом транспортном средстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, кадры об этом распространились в соцсетях.

У автомобиля Tofaş (госномер 10-NA-061) в ходе движения отвалилось заднее колесо вместе с осью.

Но самое удивительное, что водитель, зная о поломке, не остановился, а сделал это только тогда, когда ему просигналил автор видео.