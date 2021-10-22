https://news.day.az/society/1394790.html Странный поступок безответственного водителя на трассе Баку-Шамахы - ВИДЕО
Странный поступок безответственного водителя на трассе Баку-Шамахы - ВИДЕО
Безответственность водителя на трассе Баку-Шамахы зафиксировал видеорегистратор, установленный на другом транспортном средстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, кадры об этом распространились в соцсетях.
У автомобиля Tofaş (госномер 10-NA-061) в ходе движения отвалилось заднее колесо вместе с осью.
Но самое удивительное, что водитель, зная о поломке, не остановился, а сделал это только тогда, когда ему просигналил автор видео.
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