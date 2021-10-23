https://news.day.az/society/1395160.html Азербайджанский спецназ успешно завершил тактико-специальные учения - ВИДЕО
Азербайджанский спецназ успешно завершил тактико-специальные учения - ВИДЕО
Завершились тактико-специальные учения воинских частей и подразделений специального назначения, проведенные в соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2021 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В ходе учений спецназовцы поэтапно выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом.
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