В Азербайджане коронавирусом заразились более 5 тыс. учащихся

До настоящего времени в общеобразовательных школах Азербайджана коронавирусом заразились 5042 учащихся и 3388 учителей, сообщили в ответ на запрос Trend в среду в минобразования, передает Day.Az.

Было отмечено, что из 4432 общеобразовательных школ страны на дистанционное обучение перешла 31 школа.

"Это составляет 0,7% среди общеобразовательных школ страны. Также очное обучение было приостановлено в 697 из 89 674 классов по стране, что составляет 0,78% от общего количества классов. 155 из них уже вернулись к очному обучению, 542 - находятся на дистанционном обучении (0,6%). Из общего числа учащихся общеобразовательных школ в 1 595 108 человек коронавирусом заразились 5042 (0,32%). Среди учителей 3388 заразившихся, что составляет 1,47% от общего числа учителей".