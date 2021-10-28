Великолепный бульвар White City в Баку

Одним из прекрасных мест, созданных для отдыха жителей Баку и гостей города, является бульвар White City.

На этой территории, ранее известной как "Черный город", прежде располагались многочисленные промышленные предприятия. Промышленный облик этого уголка столицы остался в прошлом, уступив место пространству гармонии и уюта под названием White City.

Day.Az представляет кадры, снятые на бульваре White City фотографом Trend Зауром Мустафаевым.