https://news.day.az/society/1396961.html Великолепный бульвар White City в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
Великолепный бульвар White City в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
Одним из прекрасных мест, созданных для отдыха жителей Баку и гостей города, является бульвар White City.
На этой территории, ранее известной как "Черный город", прежде располагались многочисленные промышленные предприятия. Промышленный облик этого уголка столицы остался в прошлом, уступив место пространству гармонии и уюта под названием White City.
Day.Az представляет кадры, снятые на бульваре White City фотографом Trend Зауром Мустафаевым.
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