Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 265 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5 988, вторую дозу получил 11 981 человек, бустер-дозу получили 24 296 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9983606, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5007657, вторую дозу получили 4454456 человек, бустер-дозу получили 521493 человека.