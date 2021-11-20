Житель Геранбоя подорвался на мине

Житель села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Гараев Шахин Гадир оглу, 1972 года рождения, подорвался на мине во время выпаса скота, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других соответствующих структур. Продолжаются работы по эвакуации жителя села с территории. Дополнительная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.