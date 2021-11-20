https://news.day.az/society/1406031.html Житель Геранбоя подорвался на мине
Житель Геранбоя подорвался на мине
Житель села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Гараев Шахин Гадир оглу, 1972 года рождения, подорвался на мине во время выпаса скота, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других соответствующих структур. Продолжаются работы по эвакуации жителя села с территории. Дополнительная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.
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