https://news.day.az/society/1406072.html В Азербайджане выявлено еще 1763 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1763 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1763 случая заражения коронавирусом, 2499 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
20 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 572 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 535 674 человека вылечились, 7 599 - скончались, число активных больных составляет 28 812.
За последние сутки в стране проведено 13 217 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 431 440.
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