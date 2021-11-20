В Азербайджане выявлено еще 1763 случая заражения коронавирусом, 2499 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

20 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 572 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 535 674 человека вылечились, 7 599 - скончались, число активных больных составляет 28 812.

За последние сутки в стране проведено 13 217 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 431 440.