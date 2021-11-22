Во всех судах Азербайджана будет внедрена электронная система

В настоящее время в 77, или в двух третях из функционирующих в Азербайджане судов, применяется электронная судебная система. Планируется, что в будущем году она будет внедрена во всех судах страны.

Об этом сказал председатель Судебно - правового совета Азербайджана государственный советник юстиции I класса Фикрет Мамедов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что внесенные в законодательство изменения, в частности, вступившие в силу в прошлом месяце, создали условия для совершенствования судебной деятельности, в том числе ликвидации волокиты, оперативного и своевременного рассмотрения дел.

"Кроме того, эти изменения еще более расширили применение судами информационной системы "Электронный суд". Создание возможностей для осуществления судопроизводства посредством системы видеоконференцсвязи, являясь дополнительной гарантией прозрачности, приобретает особое значение в условиях пандемии", - сказал Мамедов.

Он добавил, что в связи с дифференциальным определением ставок судебных пошлин подготовлены и размещены на едином портале судов, электронных ресурсах министерства юстиции и Верховного суда калькулятор, а также специальное методическое пособие, предоставляющие возможность точного и автоматического подсчета пошлин.

"В целях достижения прозрачности в судебной деятельности обеспечивается электронная публикация всех судебных решений, при этом они анонимируются специальной программой для сохранения тайны личной жизни. Создание электронной поисковой системы по данным решениям повышает информированность каждого о судебной практике и играет важную роль в выявлении просчетов системного характера. Кроме того, в качестве дополнительной гарантии прозрачности распределение дел между судьями осуществляется через электронную систему. Также проводится ее постоянный мониторинг", - сказал Мамедов.