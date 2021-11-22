На мать известного азербайджанского рэпера упало дерево: женщине ампутировали ногу

Мать рэпера Парвиза Исагова ("PRoMete)" получила тяжелые травмы в результате сильного ветра в Баку 10 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, об этом сообщил Парвиз Садыгов в соцсетях.

"Когда начался сильный ветер, моя мама сидела в беседке с несколькими соседями на улице Мирали Сеидова Ясамальского района. Увидев, что начался ветер, они решили пойти домой. В этот момент из-за порыва ветра дерево упало на мою маму. Травма была настолько серьезной, что ей ампутировали ногу", - заявил рэпер.