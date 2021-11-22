https://news.day.az/society/1406791.html Сотрудник «Азеришыг» подорвался на мине в Лачине
Сотрудник «Азеришыг» подорвался на мине в Лачине
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гюлябирд Лачинского района.
Житель Билясуварского района Абилов Махир Рамиз оглу, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине.
Пострадавшему ампутировали правую ногу.
По факту проводится расследование.
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