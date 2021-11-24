Агентство по развитию СМИ Азербайджана объявило конкурс для журналистов
Агентство по развитию СМИ (MEDİA) объявило конкурс для журналистов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в конкурсе могут участвовать:
- штатные репортеры СМИ, занимающиеся сбором, подготовкой, редактированием и производством информации.
- внештаные корреспонденты СМИ, регулярно выполняющие задания по сбору, подготовке и редактированию информации.
Предоставляются материалы, опубликованные за последние 3 месяца до дня объявления конкурса.
Другие необходимые документы:
- форма заявки на конкурс;
- копия удостоверения личности;
- копия удостоверения журналиста, действительного для штатных корреспондентов, а для вештатных - справка с места работы (подписанная и с печатью);
- документ, содержащий реквизиты активного банковского счета журналиста, заверенный печатью уполномоченного банка и подписью уполномоченного лица;
- соответствующих материал.
Заявки на конкурс принимаются журналистами, работающими в сфере печатных СМИ и онлайн - медиа, путем включения документов в электронный банк информации по проектам поддержки развития СМИ.
Подача заявки на конкурс журналистами, работающими в области аудиовизуальных СМИ, осуществляется путем подачи документов и материалов в Агентство лично.
Материалы, предоставленные на конкурс:
Журналист, работающий в печатных и онлайн-СМИ, предоставляет конкурсу свои публикации, опубликованные за последние три месяца до объявления конкурса, только в одной из следующих номинаций:
- лучший репортаж;
- лучший социально-политический анализ;
- лучший социально-экономический анализ;
- лучшее интервью;
- лучший культурный материал;
- лучший спортивный репортаж или анализ;
- лучшая художественная публицистика;
- лучшая авторская статья;
- лучшее журналистское расследование;
- лучший очерк.
Журналист, работающий в области аудиовизуальных медиа, предоставляет конкурсу сюжет, опубликованный за последние три месяца до объявления конкурса и имеющий объем (хронометраж) не более пяти минут, только в одной из следующих номинаций:
- лучший социально-политический репортаж;
- лучший экономический репортаж;
- лучший социальный репортаж;
- лучший культурный репортаж;
- лучший спортивный репортаж.
Оценивание:
Оценивание материалов осуществляется 3 независимыми экспертами, привлеченными Агентством развития СМИ Азербайджанской Республики.
Вознаграждение:
По итогам конкурса по каждой из номинаций, предусмотренных для журналистов, работающих в субъектах печатных и онлайн-СМИ, будут определены 5 (пять) журналистов, а по каждой из номинаций, предусмотренных для журналистов, работающих в области аудиовизуальных медиа, - 2 (два) журналиста и оператор, принимающий участие в подготовке сюжетов этих журналистов. Каждый из журналистов - победителей будет вознагражден денежным призом в размере 700 манатов, а каждый из операторов - 350 манатов.
Прием заявок осуществляется с 23 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года до 18:00 часов.
Видеоинформацию о конкурсе можно посмотреть здесь.
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