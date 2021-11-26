В Газахе женщина отравилась угарным газом
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Жительница Газаха отравилась угарным газом в своем доме.

Как  передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.

Так, У.Ахмадова (1987 г.р.) была госпитализирована с диагнозом отравление. Женщине была оказана медицинская помощь.

Состояние ее оценивается как нормальное.